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В Прокопьевске бойцы Росгвардии задержали уличных грабителей, напавших на девушку

  Накануне ночью в городе Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в уличном грабеже.

 Группа задержания прибыла на сигнал «тревога» на одну из автозаправочных станций. Встретившая стражей правопорядка 23-летняя потерпевшая рассказала, что на улице к ней подошли двое неизвестных и отняли смартфон. После этого девушка попыталась скрыться от злоумышленников, которые продолжили ее преследовать. Потерпевшая обратилась за помощью к работникам ближайшей АЗС, которые и вызвали наряд при помощи тревожной кнопки.

  Экипаж Росгвардии, выяснив приметы налетчиков, приступил к поискам по горячим следам. Вскоре стражи правопорядка обнаружили и задержали двух подозрительных граждан с признаками алкогольного опьянения, которые шли вдоль железнодорожных путей. Подозреваемые были опознаны заявительницей, в кармане одного из них находился похищенный телефон.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого за совершение преступлений против половой неприкосновенности 36-летнего и неоднократно судимого 30-летнего местных жителей сотрудникам полиции. Похищенное имущество возвращено владелице.

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
05/08/2020
Происшествия
Прокопьевск
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