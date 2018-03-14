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В Прокопьевске готовятся к половодью

Социальные службы Прокопьевска проводят работу по подготовке населения к весеннему половодью.

С начала февраля прокопьевским Центром социального обслуживания населения и страховой компанией была организована работа выездной мобильной бригады и проведена разъяснительная работа о необходимости страхования жилья и имущества.

Из 21 обследованного домовладения было выявлено 2 малообеспеченные семьи, которые нуждаются в материальной помощи на страхование имущества от возможного подтопления паводковыми водами. Данным семьям из средств местного бюджета будет оказана материальная помощь в размере 2 500,00 руб.

Еще 2 семьи застрахованы до конца марта 2017 года за счет собственных средств.

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
14/03/2018
Общество
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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