В Прокопьевске готовятся к половодью

Социальные службы Прокопьевска проводят работу по подготовке населения к весеннему половодью.

С начала февраля прокопьевским Центром социального обслуживания населения и страховой компанией была организована работа выездной мобильной бригады и проведена разъяснительная работа о необходимости страхования жилья и имущества.

Из 21 обследованного домовладения было выявлено 2 малообеспеченные семьи, которые нуждаются в материальной помощи на страхование имущества от возможного подтопления паводковыми водами. Данным семьям из средств местного бюджета будет оказана материальная помощь в размере 2 500,00 руб.

Еще 2 семьи застрахованы до конца марта 2017 года за счет собственных средств.