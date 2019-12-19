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В Прокопьевске инспекторы Росгвардии поблагодарили местного жителя, который выдал незаконное оружие

    В Прокопьевске местный житель выдал правоохранителям незарегистрированное охотничье ружье. По словам 56-летнего горожанина, на чердаке приобретенного дачного домика он обнаружил мешок, в котором находилось неизвестное оружие. Зная о проводимой в регионе профилактической операции, мужчина отнес находку стражам порядка.

По предварительной информации, найденным оружием является охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ-БМ 16 калибра. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой прокопчанину может быть выплачена денежная премия в размере семи тысяч рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

С начала года кузбассовцы сдали в правоохранительные органы 350 единиц различного незаконного оружия.

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
19/12/2019
Общество
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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