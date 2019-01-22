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В Прокопьевске мужчина нападал на пожилых женщин

В прокопьевскую полицию с разницей в несколько дней поступили два сообщения о грабежах. В обоих случаях жертвами налетчика стали пенсионерки. Нападавший подбегал к ним сзади и вырывал из рук сумочки, в которых находились документы, деньги и продукты питания.

За совершение грабежей 34-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу и угрозу убийством. При обыске в его квартире полицейские обнаружили одежду, в которой он находился во время нападений, а также часть похищенных вещей: сумку и ключи от квартиры одной из потерпевших.

Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
22/01/2019
Происшествия
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