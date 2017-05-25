В Прокопьевске мужчина погиб, разбирая стену заброшенного дома

В заброшенном доме в Прокопьевске было обнаружено тело 31-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что погибший разбирал кирпичную стену, когда постройка обрушилась вниз, погребя его под собой.

Тело было обнаружено его друзьями. Они заметили у заброшенного дома тележку потерпевшего, но его самого нигде не было. Войдя в здание, они увидели обвал, под которым нашли мужчину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники "скорой помощи" констатировали смерть потерпевшего.

Подробности инцидента выясняет следствие.