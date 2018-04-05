В Прокопьевске мужчина с пистолетом ограбил женщину

Угрожая пистолетом, грабитель заставил молодую жительницу Прокопьевска снять все деньги с банковской карты.

Незнакомец преследовал девушку от магазина. Когда она садилась в свою машину, подсел к ней на соседнее сиденье и достал пистолет. Угрожая налетчик проверил содержимое женской сумочки, увидел банковскую карту и потребовал, чтобы девушка подъехала к банкомату, сняла наличные и передала ему. Девушка выполнила требования незнакомца.На карте оказалась 1000 рублей, которую она и передала грабителю.

А как только он скрылся - позвонила в полицию.

В это время, экипаж патрульно-постовой службы патрулировал проспект Строителей и обратил внимание на мужчину, который пытался спрятать в снегу предмет, похожий на пистолет.

Полицейские задержали его и доставили для разбирательства в отдел полиции «Тырган». Там у мужчины изъяли пневматический пистолет. В это время в полицию и позвонила ограбленная им девушка.

Теперь за разбой, ранее судимому прокопчанину, грозит до 10 лет лишения свободы.