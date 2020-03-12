В Прокопьевске мужчина угрожал девушке убийством и запрещал ей выйти из квартиры

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Прокопьевска, обвиняемого в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением и в угрозе убийством.



По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый распивал спиртное у себя в квартире в компании приятеля и двух знакомых девушек. Во время застолья друзья поругались, хозяин жилища схватился за нож.

Испугавшись, приятель и одна из девушек покинули жилище. Вторая гостья выйти не успела - молодчик, держа в руках нож, пригрозил ей убийством. Затем он закрыл двери и запретил ей покидать комнату. Испуганная девушка через смс-переписку сообщила знакомым, что ее удерживают в квартире. Они вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие полицейские убедили злоумышленника выпустить потерпевшую из квартиры. Как только девушка покинула жилище, обвиняемый был задержан, со следствием он сотрудничал, свои действия объяснил большим количеством употребленного спиртного.