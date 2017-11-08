В Прокопьевске мужчина украл у друга монеты, чтобы создать свою коллекцию

В прокопьевскую полицию пришел 56-летний мужчина, у которого пропали три позолоченные сувенирные монеты.

Накануне у мужчины были гости, во время застолья он показал им свое увлечение – не так давно прокопчанин стал коллекционировать сувенирные монеты. После демонстрации своей пока небольшой коллекции он убрал ее в шкаф, а утром там не обнаружил.

Как выяснила полиция, один из гостей – 27-летний местный житель после просмотра коллекции сам решил собирать монеты, для чего и похитил у друга ее первые экземпляры.