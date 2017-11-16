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В Прокопьевске на стадионе «Шахтёр» установлена новая хоккейная коробка

В Прокопьевске на центральном стадионе «Шахтер» установили шестую по счёту современную хоккейную коробку.

Новая коробка рахмером 30х60 м. выполнена из пластика, по современным технологиям, в антивандальном исполнении.

Это ещё один объект, на котором возможно развивать свои спортивные навыки и поддерживать здоровый образ жизни. Открытие хоккейной коробки планируется на 1 декабря.

Спорт
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
16/11/2017
Спорт
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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