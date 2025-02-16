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В Прокопьевске начал работу передвижной маммограф

В Прокопьевскую городскую больницу поступил новый маммограф для передвижного диагностического комплекса. По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка из регионального бюджета на его приобретение направлено более 16,5 млн рублей.

Отечественный маммограф «Маммо-РП» — современный цифровой аппарат, предназначенный для выявления и диагностики заболеваний молочных желез, включая опухоли на ранних стадиях. Он позволяет получить снимки высокого разрешения при минимальной дозе облучения. Кроме того, результаты обследования доступны врачам и пациентам в электронном виде. Снимок на выезде делает рентген-лаборант передвижного кабинета, и он сразу отображается на компьютере врача поликлиники. Это позволяет быстро и точно сделать описание и поставить точный диагноз.

На передвижном маммографе можно делать до 25 обследований в день. Фургон утеплен и оснащен системой обогрева, что позволяет проводить обследования в зимнее время. Есть процедурная и помещение для персонала, поэтому его посещение не отличается от визита в стационарный кабинет.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
16/02/2025
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