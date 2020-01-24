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В Прокопьевске обрушилась кровля вагоноремонтного цеха

24 января около 18 часов поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс».

Предварительно установлено, что около 17 часов 30 минут рабочие, находящиеся на смене, услышали треск, после чего покинули здание. В этот момент кровля обрушилась.

На данный момент имеется информации о том, что в больницу обратилась 47-летняя женщины с ушибленной раной.

Информации о других пострадавших нет.

Сотрудники МЧС работают в здании, следователи территориального следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего.



Фото: пресс-служба СУ СК по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
24/01/2020
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