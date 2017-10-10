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В Прокопьевске отремонтировали четыре городских двора

В четырех дворах Прокопьевска в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» уложен новый асфальт, оборудованы парковки, установлены бордюры, скамейки и урны. Убраны аварийные деревья, отремонтированы внутриквартальный проезд и пешеходные дорожки. Создана детская игровая площадка.

Завершается благоустройство еще трех дворов. В одном из них, у дома № 25 по ул. Советов, по просьбе жителей также оборудована лестница на косогоре. В двух других, по ул. Гайдара, 11 и 13, перед началом работ по благоустройству управляющая компания отремонтировала крыльца домов, установила на них удобные поручни.

По программе «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы в Молодёжном парке. Обустраиваются пешеходные дорожки.

Всего в 2017 году Прокопьевск направит 15 млн рублей федерального, областного и местного бюджетов на благоустройство семи дворовых территорий многоквартирных жилых домов и вторую очередь Молодежного парка.

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
10/10/2017
Общество
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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