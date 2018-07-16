Новости Кузбасса

10 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтируют в Прокопьевске в этом году.

На сегодняшний день произведен ямочный ремонт 29 км автодорог. В том числе по ул. Проспектная, Революции, Ноградская, по объездным улицам училища № 16 и ГИБДД, по пр. Шахтеров и Строителей, на участке автодороги автобусного маршрута № 20 и др. Большой объем работ выполнен по ул. Тимирязева в п. Сафоново.

В целом, уже восстановлено 55 тыс. кв. м дорожного полотна, уложено более 7 тыс. тонн асфальтового покрытия.