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В Прокопьевске пассажирским поездом смертельно травмирована женщина

Накануне в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово поступило сообщение о травмировании человека пассажирским поездом на перегоне станций Прокопьевск – Зеньково. Машинист увидел женщину, переходящую железнодорожные пути, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, трагедии избежать не удалось.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили личность погибшей. Ей оказалась 51-летняя жительница города Прокопьевска, которая переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу, не обращая внимания на предупреждающие сигналы приближающегося поезда. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Транспортная полиция напоминает, что переходить пути можно, если расстояние до состава не менее 400 метров, и только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Запрещается ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от ближайшего рельса.

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kuzbassnews.ru
12/09/2022
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