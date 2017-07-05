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В Прокопьевске полицейские задержали наркоторговку, сбывавшую героин в магазине в центре города.

Сотрудники линейного отделения полиции на станции Прокопьевск Беловского линейного отдела МВД получили информацию о том, что неизвестная женщина цыганской внешности занимается сбытом героина. По сведениям оперативников, сбытчица продавала наркотики в магазине, расположенном в центральном районе города.

Сотрудники транспортной полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых сбытчица была задержана с поличным во время очередной «сделки». Задержанную доставили в линейный пункт полиции на станции Прокопьевск. На вопрос полицейских, имеются ли у нее запрещенные к ношению и хранению предметы, женщина ответила отрицательно. Однако в ходе личного личного досмотра, в присутствии понятых, у нее было изъято несколько полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, данное вещество являлось наркотическим средством героин.

В отношении задержанной было возбуждено и расследовано уголовное дело. Следствием установлено, что фигурантка, сорокавосьмилетняя уроженка Иркутской области без определенного места жительства, ранее была неоднократно судима за сбыт наркотических средств на территории Алтайского края и Кемеровской области. После освобождения из мест лишения свободы женщина обосновалась в Прокопьевске, где спустя около полугода вновь стала заниматься наркоторговлей. Героин она сбывала из рук в руки, назначая «клиентам» встречи в помещении магазина либо снаружи около него.

По итогам расследования женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Обвиняемая заключена под стражу и ожидает суда. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
05/07/2017
Происшествия
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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