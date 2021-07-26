Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Прокопьевске полицейские задержали веловора

В отдел полиции «Рудничный» ОМВД России по Прокопьевску за помощью обратился 40-летний местный житель. Мужчина сообщил о хищении его велосипеда.

Полицейские выяснили, что велобайк прокопчанин оставил без присмотра возле магазина вместе с курткой и связкой ключей, а когда вышел из торговой точки, обнаружил, что имущество пропало. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний прокопчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Во время обыска оперативники изъяли у злоумышленника часть похищенного. По словам задержанного, велосипед он подарил прохожему после того, как накатался сам.

Дознавателем отдела полиции «Рудничный» ОМВД России по г. Прокопьевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного велосипеда.

Кузбасские полицейские напоминают владельцам велосипедов о необходимости позаботиться о сохранности транспортных средств. Не оставляйте их без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах обязательно пристегните велосипед надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. По возможности старайтесь парковаться в местах, оборудованных системой видеонаблюдения. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или нанести несмываемой краской специальную метку. Также необходимо переписать серийный номер, расположенный, как правило, на раме велосипеда. Если вы все же пострадали в результате действий злоумышленника, незамедлительно сообщите об этом в полицию!

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
26/07/2021
Происшествия
Прокопьевск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове появятся маршрутки, на которых можно добраться до Московской площади
В Кемерове напротив Московской площади появилась новая остановка, сообщает мэрия города. С 26го...
Кузбассовец 118 раз перевел деньги мошеннику на 1,5 млн рублей
47-летний киселевчанин взял кредит на 1,5 млн рублей, чтобы совершить крупную покупку, но не успел...
В Кузбассе в пруду утонули мужчина и женщина
В минувший четверг, 15 июля, вблизи деревни Пор-Искитим Промышленновского муниципального округа...
Александр Овечкин прилетел в Новокузнецк на день рождения Дмитрия Орлова
Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Новокузнецк на день рождения...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus