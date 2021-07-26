В Прокопьевске полицейские задержали веловора

В отдел полиции «Рудничный» ОМВД России по Прокопьевску за помощью обратился 40-летний местный житель. Мужчина сообщил о хищении его велосипеда.

Полицейские выяснили, что велобайк прокопчанин оставил без присмотра возле магазина вместе с курткой и связкой ключей, а когда вышел из торговой точки, обнаружил, что имущество пропало. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний прокопчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Во время обыска оперативники изъяли у злоумышленника часть похищенного. По словам задержанного, велосипед он подарил прохожему после того, как накатался сам.

Дознавателем отдела полиции «Рудничный» ОМВД России по г. Прокопьевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного велосипеда.

Кузбасские полицейские напоминают владельцам велосипедов о необходимости позаботиться о сохранности транспортных средств. Не оставляйте их без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах обязательно пристегните велосипед надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. По возможности старайтесь парковаться в местах, оборудованных системой видеонаблюдения. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или нанести несмываемой краской специальную метку. Также необходимо переписать серийный номер, расположенный, как правило, на раме велосипеда. Если вы все же пострадали в результате действий злоумышленника, незамедлительно сообщите об этом в полицию!