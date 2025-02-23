В Прокопьевске после капитального ремонта открылась детская поликлиника №2

Поликлиника №2 Прокопьевской городской больницы вновь начала прием маленьких пациентов. Здесь завершен капитальный ремонт, выполненный по нацпроекту «Здравоохранение».

Финансирование составило 65,3 млн рублей, в том числе 51,7 млн рублей направлено из федерального бюджета, 12 млн — из регионального, 1,6 млн рублей — средства медучреждения.



Поликлиника расположена в здании, построенном в 2000 году. Ранее здесь проводился только текущий ремонт, в 2024 году было принято решение капитально отремонтировать учреждение. Теперь помещение соответствует современным медицинским стандартам. Заменены системы отопления, водо- и электроснабжения, пожарной сигнализации. Строители оштукатурили и покрасили стены, обновили напольные покрытия, заменили сантехнику и двери, отремонтировали санузлы. Для юных посетителей оборудована детская зона. За счет собственных средств поликлиники приобрели мебель, включая мягкие диванчики, стол и стулья для детской игровой комнаты.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса