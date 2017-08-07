В Прокопьевске пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым

6 августа в Прокопьевске пропал 11-летний Саша Кучеренко. Утром мальчик ушел из дома и не вернулся, в 22.00 родители обратились в полицию.
Ребенка разыскивали полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", родственники и знакомые.
Днем 7 агуста на одной из улиц поселка Ясная Поляна мальчика обнаружила инспектор по делам несовершеннолетних.
Сейчас Саша уже дома. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и причины его ухода из дома.
07/08/2017
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