В Прокопьевске пройдет Библионочь

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21 апреля с 18:00 до 23:00 в Центральной городской библиотеке Прокопьевска пройдет ежегодная федеральная акция «Библионочь».
Гостей ожидают конкурсы, квесты, лотереи, мастер-классы. Главный розыгрыш ночи электронная книга.
20/04/2018
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