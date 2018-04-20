В Прокопьевске пройдет Библионочь

Глава Ленинск-Кузнецкого района ушел в отставку В четверг, 19 апреля, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого района принял отставку главы...

«Шутки» пранкеров остаются безнаказанными Как известно, украинский пранкер сразу после трагедии в торговом центре взялся обзванивать морги...

Запущен новый автобусный рейс из Тайги в Новокузнецк Рейсы будут запущены в следующие даты: 28 апреля, 2, 12, 13, 26 и 27 мая, 9 и 12 июня.