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В Прокопьевске росгвардейцы благодаря бдительности горожанина задержали продуктового вора

В вечернее время в городе Прокопьевск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в продуктовый магазин. Администратор торговой точки пояснила, что с продуктами питания из зала выбежал неизвестный, не оплатив товар.

В ходе поиска подозреваемого росгвардейцы встретили очевидца, который следовал за воришкой и снимал его на мобильный телефон. На кадрах видно, как подозреваемый переложил похищенное в пакет своей приятельницы, которая ожидала его на улице, после чего парочка попыталась скрыться. Благодаря бдительности прохожего росгвардейцы задержали ранее неоднократно судимых 42-летнюю и 33-летнего местных жителей.

Для дальнейшего разбирательства задержанных граждан росгвардейцы передали правоохранителям.

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
10/09/2020
Происшествия
Прокопьевск
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Новости Кузбасса

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