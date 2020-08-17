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В Прокопьевске росгвардейцы показали журналистам, как проверяют безопасность в школах

    В Прокопьевске съемочная группа телеканала «ТРК 27» проследила за ходом проверки безопасности на образовательных объектах представителями Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы рассказали корреспондентам, на что обращается особое внимание в рамках подготовки к новому учебному году.

    «Мы проверяем в школах стационарные посты охраны, необходимую документацию, систему видеонаблюдения, работоспособность турникетов и тревожных кнопок, - сказал старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии старший лейтенант Максим Микитюк. – В случае выявления нарушений будут вынесены предписания на устранение недостатков, а должностные лица будут привлечены к административной ответственности».

     Кроме этого, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии продемонстрировали корреспондентам телеканала порядок действий правоохранителей при совершении на образовательном объекте правонарушений или преступлений. В случае срабатывания тревожной сигнализации группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину вызова и примет меры к задержанию правонарушителей.

Образование
Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
17/08/2020
Образование
Общество
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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