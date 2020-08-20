В Прокопьевске росгвардейцы предотвратили пожар в магазине

Ранним утром в городе Прокопьевск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал "тревога" в один из продуктовых магазинов. На объекте сработала охранно-пожарная сигнализация.
На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили дым, выходящий из-под входной двери торговой точки. Росгвардейцы вызвали пожарный расчет и Собственница магазина. Огнеборцы ликвидировали очаг возгорания, причиной которого предварительно стала короткое замыкание. Благодаря действиям сотрудников Росгвардии и МЧС удалось предотвратить распространение пожара.
Собственница магазина выразила благодарность пожарным и стражам правопорядка за сохранность её имущества.
20/08/2020
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