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В Прокопьевске росгвардейцы задержали местного жителя, который избил посетителя торгового центра

    Вечером в Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской торговый центр. Работники магазина рассказали, что по камерам видеонаблюдения заметили, как один из посетителей в компании приятелей в фуд-корте ТЦ нанес несколько ударов кулаком по лицу молодому человеку. Стражи правопорядка выяснили, что потерпевшим является 17-летний подросток, у которого произошел конфликт с обидчиком. Причинив побои, злоумышленник скрылся вместе с приятелями.

    Бойцы Росгвардии задержали задиру, который вместе друзьями укрывался от стражей правопорядка в уборной ТЦ. Им оказался 20-летний местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Молодой человек вел себя грубо и отрицал причастность к поступку. Для дальнейшего разбирательства его передали правоохранителям.

    Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные объекты региона, в том числе места массового пребывания граждан, находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
24/03/2020
Происшествия
Прокопьевск
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