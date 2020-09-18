В Прокопьевске росгвардейцы задержали похитителей электрокабеля с обогатительной фабрики

В ночное время в городе Прокопьевск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» на одну из обогатительных фабрик. Охранник предприятия, вызвавший стражей правопорядка, пояснил, что во время обхода территории заметил двоих мужчин, которые волокли по земле кабель. При виде работника фабрики неизвестные бросили ношу и скрылись, перебравшись через ограждение.

Росгвардейцы установили приметы подозреваемых и отправились на поиски. В результате на улице 40 лет Октября экипаж обнаружил и задержал подходящих под описание прохожих. Ими оказались неоднократно судимые за совершение имущественных преступлений местные жители 22 и 29 лет, которых опознал работник предприятия.

По предварительной информации, злоумышленники проникли на территорию обогатительной фабрики и срезали около двенадцати метров многожильного медного кабеля с целью дальнейшей сдачи похищенного в пункт приема цветных металлов.

Для дальнейшего разбирательства к месту происшествия росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу.