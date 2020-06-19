В Прокопьевске росгвардейцы задержали стрелка-дебошира, который находился в федеральном розыске
В дневное время в городе Прокопьевск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в ходе патрулирования улицы Петренко обнаружил рядом с общежитием двух конфликтующих граждан. Один из них достал предмет, схожий с пистолетом, и произвел выстрел в воздух.
Обезоружив стрелка, росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки личности стражи правопорядка установили, что мужчина находится в федеральном розыске, как подсудимый, скрывающийся от суда. По предварительной информации, между разыскиваемым и его 33-летнем приятелем произошла ссора, переросшая в потасовку. Предметом, из которого произвел выстрел задержанный, оказался сигнальный пистолет.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали стрелка-дебошира правоохранителям.
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