В Прокопьевске росгвардейцы задержали стрелка-дебошира, который находился в федеральном розыске

В дневное время в городе Прокопьевск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в ходе патрулирования улицы Петренко обнаружил рядом с общежитием двух конфликтующих граждан. Один из них достал предмет, схожий с пистолетом, и произвел выстрел в воздух.

Обезоружив стрелка, росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки личности стражи правопорядка установили, что мужчина находится в федеральном розыске, как подсудимый, скрывающийся от суда. По предварительной информации, между разыскиваемым и его 33-летнем приятелем произошла ссора, переросшая в потасовку. Предметом, из которого произвел выстрел задержанный, оказался сигнальный пистолет.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали стрелка-дебошира правоохранителям.