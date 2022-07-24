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В Прокопьевске состоялся финал межрегионального детско-юношеского фольклорного фестиваля-конкурса

В конкурсе «У истока», посвящённом Году культурного наследия народов России, приняли участие 90 творческих коллективов, более 700 юных артистов из Кузбасса, Иркутской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Детский мордовский фольклорный ансамбль «Сяткине» Николаевского сельского Дома культуры - филиала МБУК «Верх-Чебулинский культурно-досуговый центр» (руководитель Валентина Михайловна Сергеева) отмечен Дипломом лауреата II степени.

Культура
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/07/2022
Культура
Прокопьевск
Тяжин
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