В Прокопьевске состоялся финал межрегионального детско-юношеского фольклорного фестиваля-конкурса

В конкурсе «У истока», посвящённом Году культурного наследия народов России, приняли участие 90 творческих коллективов, более 700 юных артистов из Кузбасса, Иркутской, Новосибирской областей и Алтайского края.

Детский мордовский фольклорный ансамбль «Сяткине» Николаевского сельского Дома культуры - филиала МБУК «Верх-Чебулинский культурно-досуговый центр» (руководитель Валентина Михайловна Сергеева) отмечен Дипломом лауреата II степени.