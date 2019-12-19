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В Прокопьевске состоялся заключительный гала-концерт детско-юношеского конкурса исполнителей эстрадной песни

Во Дворец культуры «Зенковский» были приглашены лауреаты регионального конкурса «Овация». В пяти отборочных турах приняли участие около 500 ребят из разных городов и поселков Кемеровской области. Тяжинский район на гала-концерте представлял вокальный ансамбль «Очаровашки». По итогам конкурса ансамбль получил диплом лауреата, а также памятный кубок конкурса.
Результаты конкурса:
Вокальный ансамбль «Радуга» - лауреат
Вокальный ансамбль «Очаровашки» - лауреат
Софья Власова - Дипломант I степени
Арина Скибина - Дипломант I степени
Ксения Маер - Дипломант II степени
Подготовили участников конкурса преподаватель Татьяна Владимировна Астраханцева, звукорежиссер-концертмейстер Константин Николаевич Петров, преподаватель хореографии Надежда Айдаровна Богданова, преподаватель сценического движения Алексей Васильевич Суханов.

Культура
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/12/2019
Культура
Прокопьевск
Тяжин
Новости Кузбасса

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