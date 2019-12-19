В Прокопьевске состоялся заключительный гала-концерт детско-юношеского конкурса исполнителей эстрадной песни

Глава Новокузнецка показал, как преобразится Ильинка Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в соцсетях рассказал о строительстве нового жилого комплекса в...

Прокурор Кузбасса прокомментировал смертельные ДТП в регионе С начала 2016 года в Кемеровской области погибли более 1 000 человек. Об этом в рамках форума по...

«Экологический десант» посетил Кузнецкую ТЭЦ СГК Представители СМИ, общественники и экологи посетили щит управления Кузнецкой ТЭЦ, а также...