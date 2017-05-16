Новости Кузбасса

В линейное отделение полиции на станции Прокопьевск Беловского линейного отдела МВД России поступило сообщение от поездной бригады пассажирского поезда сообщением Новокузнецк – Санкт-Петербург. Сообщалось, что на станции Прокопьевск неизвестные лица обкидали поезд камнями и разбили окно одного из плацкартных вагонов. К счастью, в вагоне, куда влетел камень, в этот момент никого из пассажиров не оказалось.



Опросив очевидцев, сотрудники транспортной полиции установили личность правонарушителей. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей города Прокопьевск в возрасте от 13 до 15 лет. Все они уже состояли на учете в правоохранительных органах за совершение различных противоправных действий, в числе которых – кражи и мелкое хулиганство.



Как отметил инспектор по делам несовершеннолетних линейного отделения полиции на станции Прокопьевск капитан полиции Сергей Даутов, подростки воспитываются в неполных семьях. Матери не справляются в должной мере с воспитанием детей и не в силах обеспечить необходимый контроль над их поведением.



«В отношении родителей были составлены административные материалы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (статья 5.35 КоАП РФ). Материалы направлены для рассмотрения на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сами правонарушители еще не достигли возраста административной ответственности» - прокомментировал инспектор ПДН.



Несколькими днями ранее сотрудники транспортной полиции выявили троих подростков из Киселевска: мальчики гуляли по железнодорожным путям и обкидали камнями проходивший мимо грузовой состав. О том, что на железной дороге находятся дети, в полицию сообщила дежурная по станции. Прокопьевские транспортные полицейские совместно с коллегами из Киселевска организовали мероприятия по поиску подростков. В результате, они были обнаружены на перегоне Прокопьевск – Красный Камень. Полицейские вывели несовершеннолетних из зоны повышенной опасности и передали родителям, которые были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



«Приходя ради баловства на объекты транспорта, дети подвергают свою жизнь и здоровье опасности. Железная дорога – это не место для игр! В преддверии летних каникул родителям школьников необходимо уделить особое внимание профилактическим беседам на эту тему, а также, по возможности, обеспечить присмотр за детьми», - отметил Сергей Даутов.