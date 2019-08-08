В Прокопьевске трое людей погибли, просушивая погреб

8 августа в погребе одного из частных домов Прокопьевска были обнаружены тела 65-, 52-, 60-летнего местных жителей, с этого же адреса госпитализирован 43-летний мужчина.

Выяснилось, что 65-летний хозяин частного дома несколько дней просушивал погреб, разводя в нем огонь. 53-летний знакомый, который помогал ему по хозяйству, решил проверить состояние помещения, стал спускаться. Внезапно мужчине стало плохо, он упал. Это заметила хозяйка дома и позвала на помощь супруга. Он попытался спуститься в погреб и тоже упал вниз. Тогда женщина позвала на помощь родственника и соседа, которые, спустившись в погреб, тоже потеряли сознание.

Прибывшие спасатели подняли потерпевших на поверхность и стали проводить реанимационные мероприятия. В результате 43-летнего потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали, остальных спасти не удалось.

Специалистами были сделаны замеры концентрации продуктов горения в помещении погреба. Оказалось, что допустимая норма превышена в 54 раза.

Фото из открытытых источников