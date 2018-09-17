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В Прокопьевске угонщик врезался в дом

17 сентября около 02:00 в дежурную часть отдела полиции «Центральный» отдела МВД России по Прокопьевску поступил сигнал о том, что в стену пятиэтажного дома врезался автомобиль ВАЗ-2106, водитель с места аварии скрылся.

Оказалось, что виновник аварии угнал машину, чтобы продать ее по запчастям, но не справился с управлением и врезался в пятиэтажку.

Владелец автомобиля обнаружил пропажу почти сразу и обратился в полицию.

В настоящее время 39-летний угонщик установлен, ему грозит 5 лет лишения свободы.

 

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
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