В Прокопьевске в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере туризма

Прокурор Прокопьевска утвердил обвинительное заключение и направил в суд дело по обвинению женщины в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году 36-летняя прокопчанка организовала туристический бизнес. В 2017 году с целью погашения имеющихся у нее долгов она похитила деньги клиентов, обратившихся к ней за туристическими путевками. После этого она закрыла офис и скрылась. От действий женщины пострадало 11 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 580 тысяч рублей.

Как рассказала владелица турфирмы, у нее были финансовые проблемы, и она отдавала долги средствами, полученными за путевки, затем брала деньги у новых клиентов и оплачивала поездки для предыдущих. Но в определенный момент из-за отсутствия поступлений она не смогла покрыть расходы.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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