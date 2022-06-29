В Прокопьевске возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на реализацию национального проекта

Прокуратура Прокопьевска провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Установлено, что между МБОУ ДО Прокопьевска «Центр дополнительного образования детей» и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на поставку оборудования (микроскопов, лабораторных весов, мини – экспресс-лабораторий и другое). По условиям договора бюджетным учреждением на расчетный счет поставщика перечислена предоплата в сумме 118 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Однако поставка товара в установленные контрактом сроки не произведена, аванс не возвращен, местонахождение представителей поставщика не известно.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата, совершенное с использованием своего служебного положения.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

Фото из открытых источников