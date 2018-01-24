В Прокопьевске за хищение около 4 700 000 рублей осуждена женщина

В Прокопьевске за мошенничество с ветхим жильем осуждена 53-летняя женщина.
Она, предоставив поддельные документы, похитила деньги, выделенные в рамках программы по переселению из ветхого жилья, расположенного на отработанной шахтами территории.
Подав в суд с требованием выделить средства для приобретения жилья, дамочка пригласила на судебное слушание подставных свидетелей, которые по подготовленному мошенницей тексту подтвердили, что в доме проживали все соискатели соцвыплат.
После получения денег, мошенница обналичила их.
Суд признал фигурантку виновной в совершении мошенничества и приговорил ее к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также она обязана выплатить штраф в сумме 500 000 рублей.
24/01/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кузбассе наблюдается сниженная видимость из-за тумана. Он образовался из-за сильных морозов на...
|
Подросток стал уходить гулять без разрешения и поздно возвращаться. Он не помогал дома и никого не...
|
28 января в Новокузнецке пройдут соревнования по ментальной арифметике UCMAS для детей.
|
В январе, после инцидента в Казахстане, где из-за пожара в автобусе погибли 52 человека, губернатор...