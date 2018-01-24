В Прокопьевске за хищение около 4 700 000 рублей осуждена женщина

В Прокопьевске за мошенничество с ветхим жильем осуждена 53-летняя женщина.

Она, предоставив поддельные документы, похитила деньги, выделенные в рамках программы по переселению из ветхого жилья, расположенного на отработанной шахтами территории.

Подав в суд с требованием выделить средства для приобретения жилья, дамочка пригласила на судебное слушание подставных свидетелей, которые по подготовленному мошенницей тексту подтвердили, что в доме проживали все соискатели соцвыплат.

После получения денег, мошенница обналичила их.

Суд признал фигурантку виновной в совершении мошенничества и приговорил ее к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также она обязана выплатить штраф в сумме 500 000 рублей.