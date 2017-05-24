В Прокопьевске за вождение в пьяном виде назначен реальный срок

23 мая 2017 года мировой судья судебного участка № 1 Центрального района Прокопьевска признал 25-летнего мужчину виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, ему дважды назначалось наказания в виде обязательных работ. Однако в марте 2017 года совершил аналогичное преступление в третий раз.

Мужчине назначено 9 месяцев лишения свободы, а также 3 года лишения права управления транспортным средством.