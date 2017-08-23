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В Прокопьевске задержали серийного грабителя женщин

В середине августа в прокопьевскую полицию начали обращаться женщины, ставшие жертвами неизвестного налетчика. В общей сложности в полицию в течение двух недель поступили заявления от пяти женщин.
Все нападения произошли в районе местного спортивного комплекса. Своих жертв преступник подкарауливал на улице и бил по лицу. Женщины теряли сознание, после чего злоумышленник забирал у них сумки и золотые украшения.

Общая сумма ущерба составила около 56 000 рублей. Из-за бессознательного состояния женщины не могли описать внешность налетчика.

Чтобы избежать повторения нападений, в городе были созданы специальные патрульные группы.

Полицейские смогли найти свидетеля, который дал описание подозреваемого. Злоумышленника задержали в одном из дворов, где тот подкарауливал очередную жертву.

Ранее судимый 46-летний житель поселка Северный Маганак специально приезжал в соседний район Прокопьевска для совершения преступлений. Жертвами выбирал женщин средних лет или пенсионерок, будучи уверен, что они не смогут оказать сопротивления. Оперативники изъяли у подозреваемого золотую цепочку, которую он сорвал с одной из потерпевших и не успел сдать в ломбард.

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время налетчик заключен под стражу.

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kuzbassnews.ru
23/08/2017
Происшествия
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Новости Кузбасса

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