В Прокопьевском районе глава поселения ушел в отставку после прокурорской проверки

Прокуратура Прокопьевского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях главы администрации Сафоновского сельского поселения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, в администрации поселения работала уборщиком помещений супруга главы.
Проверкой установлено, что женщина отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин в связи с тем, что уезжала с мужем на отдых за пределы Российской Федерации. Однако глава поселения благодаря должностному положению способствовал начислению и выплате своей супруге необоснованных доходов за период ее фактического отсутствия на рабочем месте. Заработная плата ей начислялась и выплачивалась. Действиям дана уголовно-правовая оценка, в возбуждении уголовного дела отказано, так как уборка помещений фактически выполнялась родственницей, которой жена главы передавала деньги.
Работники, которым были известны обстоятельства данного нарушения, находились в прямом подчинении у главы поселения. Руководитель администрации обязан требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, обеспечивать контроль за учетом времени труда и отдыха, а также осуществлять контроль за правильным начислением заработной платы. Но по отношении к супруге он пренебрегал служебными обязанностями.
По итогам проверки прокурор района внес представление в Совет народных депутатов сельского поселения. Решением Совета принята отставка главы Сафоновского сельского поселения.
Фото из открытых источников
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