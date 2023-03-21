Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Прокопьевском районе гражданке выдано предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (Далее - Управление)  в 1 квартале 2023 года  получена информации от ГБУ «Прокопьевская СББЖ» о нарушении Ветеринарного законодательства РФ.

         Управлением было установлено, что на территории Прокопьевского района гражданкой были осуществлены покупка и перемещение одной головы крупного рогатого скота  из одного хозяйства в другое без ветеринарах сопроводительных документов (Далее - ВСД), характеризующих территориальное и видовое происхождение животного.

    Напоминаем, что согласно пункту 3 приложения № 1  «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, оформление ВСД осуществляется при перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами).

По результатам рассмотрения информации гражданке выдано предостережения  о недопустимости нарушения обязательных требований.  Специалистами ГБУ «Прокопьевская СББЖ» животное было поставлено на карантин и проведен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных инфекционных болезней.

Общество
kuzbassnews.ru
21/03/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus