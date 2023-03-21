В Прокопьевском районе гражданке выдано предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (Далее - Управление) в 1 квартале 2023 года получена информации от ГБУ «Прокопьевская СББЖ» о нарушении Ветеринарного законодательства РФ.

Управлением было установлено, что на территории Прокопьевского района гражданкой были осуществлены покупка и перемещение одной головы крупного рогатого скота из одного хозяйства в другое без ветеринарах сопроводительных документов (Далее - ВСД), характеризующих территориальное и видовое происхождение животного.

Напоминаем, что согласно пункту 3 приложения № 1 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, оформление ВСД осуществляется при перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами).

По результатам рассмотрения информации гражданке выдано предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Специалистами ГБУ «Прокопьевская СББЖ» животное было поставлено на карантин и проведен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных инфекционных болезней.