В Прокопьевском районе иностранцы приняли Присягу гражданина Российской Федерации

Участниками обязательной церемонии, предусмотренной законом «О гражданстве Российской Федерации», стали четверо уроженцев стран ближнего зарубежья.
Иностранные граждане поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина России, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верными России, уважать культуру страны, ее историю и традиции.
После произнесения и подписания слов Присяги теперь уже бывшие иностранцы официально стали гражданами Российской Федерации и в течение 10 дней получат российские паспорта.
13/04/2018
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