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В Прокопьевском районе мужчина погиб под колесами поезда

Ночью 24 июня в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о смертельном травмировании человека на перегоне между станциями Прокопьевск и Зеньково.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность пострадавшего. Им оказался 25-летний житель города Прокопьевска. Во избежание наезда, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. От полученных травм гражданин скончался на месте. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге:

при подходе к остановочным платформам обратите внимание на установленные предупреждающие и запрещающие знаки;

снимите капюшон и наушники;

переходите железнодорожные пути только в установленных местах;

убедитесь в отсутствии приближающегося поезда.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Белово
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
24/06/2021
Происшествия
Белово
Прокопьевск

Новости Кузбасса

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