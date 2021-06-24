В Прокопьевском районе мужчина погиб под колесами поезда

Ночью 24 июня в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о смертельном травмировании человека на перегоне между станциями Прокопьевск и Зеньково.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность пострадавшего. Им оказался 25-летний житель города Прокопьевска. Во избежание наезда, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. От полученных травм гражданин скончался на месте. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства этого происшествия.
Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге:
при подходе к остановочным платформам обратите внимание на установленные предупреждающие и запрещающие знаки;
снимите капюшон и наушники;
переходите железнодорожные пути только в установленных местах;
убедитесь в отсутствии приближающегося поезда.
Фото из открытых источников
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