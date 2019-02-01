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В Прокопьевском районе прошли I Всекузбасские зимние сельские спортивные игры

В поселке Трудармейский 18 команд со всей области соревновались в конкурсах дояров и механизаторов, в лыжных гонках и комбинированной эстафете, пробовали силы в сдаче нормативов комплекса ГТО. Также прошли соревнования спортивных семей и хоккейные баталии.
В сборную команду Тяжинского района вошли любители спорта, поклонники здорового образа жизни Татьяна Шустова, Инна Кузнецова (Акимо-Анненское сельское поселение, соревнования дояров), Ирина Деревьева, Любовь Волкова, Андрей Гепнер (Кубитетское сельское поселение, лыжные гонки), Ринат Карымов (Новоподзорновское сельское поселение, соревнования механизаторов), Герман, Евгения и Илья Дорофеевские (Ступишинское сельское поселение, соревнования спортивных семей). По итогам зимних сельских спортивных игр тяжинцы стали десятыми.

Спорт
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/02/2019
Спорт
Прокопьевск
Тяжин
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