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В Прокопьевском районе варят варенье из сосновых шишек

В Прокопьевском районе приступили к сбору свежего урожая жимолости и изготовлению варенья из сосновых шишек.
Как сообщили в администрации района, жимолость поспела в плодово-ягодном хозяйстве ООО СП «Плодопитомник». Площадь насаждений составляет более 1 га. К сбору ягоды присоединились школьники, жители района и соседних территорий.

В конце июня в хозяйстве начнется сбор земляники садовой, которая посажена на площади около 5 га. В 2016 году этого вида ягоды было собрано свыше 10 тонн. Также здесь ожидается хороший урожай яблок, малины, черноплодной рябины, смородины.

Кроме того, предприятия потребительской кооперации Прокопьевского района заготовили порядка трех тонн молодых сосновых шишек для изготовления экзотического сибирского варенья. Этот вид лакомства производит с 2012 года плодово-ягодный цех ПЗПЛ «Нива». В 2016 году было выпущено 4,5 тонны варенья. Так как спрос на него растет, в 2017 году объем готовой продукции будет увеличен до 13 тонн. Так, в плодово-ягодный цех поступили заявки из городов Кемеровской области, Томска, Казани, Москвы, Новосибирска, а также из Германии и США.

Экономика
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
22/06/2017
Экономика
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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