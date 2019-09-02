В Прокопьевском районе выявлены нарушения лесного законодательства

Прокуратура Прокопьевского района провела проверку исполнения лесного законодательства в территориальном отделе Департамента лесного комплекса Кемеровской области.
Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что с гражданами заключены договоры купли-продажи лесных насаждений для их собственных нужд. Однако должностными лицами территориального отдела по Прокопьевскому лесничеству Департамента лесного комплекса не контролируется своевременность вывоза древесины с лесосек, что способствует ухудшению состояния лесов и земель лесного фонда.
Прокурор района внес руководителю территориального отдела представление об устранении нарушений лесного законодательства.
По результатам рассмотрения представления 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.
Фото из открытых источников.
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