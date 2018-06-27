В Промышленновском районе подали первое заявление на ежемесячные выплаты из маткапитала

Жительница села Плотниково стала первой в Промышленновском районе, кто подал заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. В январе у нее родился второй ребенок, и, получив сертификат, она решила использовать часть его средств на развитие ребенка и уход за ним, получая ежемесячные выплаты. В Кемеровской области они составляют 9857 рублей в месяц.

Сейчас специалисты Пенсионного фонда обрабатывают полученные от заявительницы документы, делают недостающие запросы. После вынесения положительного решения деньги на счет мамы поступят в течение 10 дней. В первый месяц семья получит сумму почти за полгода – с даты рождения ребенка. Это около 60 тысяч. Затем до исполнения малышу года выплаты будут составлять ежемесячно установленные 9857 рублей. Если семья решит продолжить получать выплаты еще полгода, предусмотренные законом, нужно будет снова подать заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства.

Следует отметить, что с начала 2018 г. в Промышленновском районе 88 человек подали заявление на получение сертификата на материнский капитал. Из них подавляющее большинство хотели бы направить его на улучшение жилищных условий семьи. Оплатить услуги дошкольных учреждений, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал, пожелали 3 мамы.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в Кемеровской области составляет 9857 рублей в месяц - это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. А претендовать на выплату смогут кузбасские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 14971,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен быть больше 59 886 рублей в месяц.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, и др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР.

Подробную информацию о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, необходимых документах можно найти на сайте ПФР в разделе Получателям МСК/ Как получить и потратить семейный капитал, а также по телефону горячей линии 8(3842)58-73-20.