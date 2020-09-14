В путешествие - с «Азбукой интернета»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы». В новом курсе представлены дополнительные материалы для обучения пользователей старшего возраста, уже освоивших базовые навыки работы на компьютере, и тех, кто стремится расширить свои знания и использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.

Освоив курс, слушатели смогут узнать самые удобные и популярные способы покупки ж/д и авиабилетов через интернет, варианты бронирования отеля и билетов на экскурсию, в театр или музей в незнакомом городе. Также обучающий модуль подскажет, как грамотно и безопасно подобрать тур через туроператора или туркомпанию и как организовать поездку самостоятельно. Главная задача - помочь разобраться пенсионерам с интернет-сервисами, которые предлагают услуги для путешествий и отдыха.

«Ростелеком» и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Их тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале Азбукаинтернета.рф. Здесь же размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы – методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков. Разработчики следят за актуальностью представленных материалов и регулярно стараются обновлять информацию в обучающей программе. Это одно из важных отличий программы «Азбука интернета» от других программ обучения.