В рамках акции «Цифропомощь» многодетная семья Сусликовых из Тяжина получила компьютер

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В семье четверо детей: Кристина, Ксения – одиннадцатиклассницы, Павел учится в 10 классе, Алена – в пятом. Благодаря такой поддержке ребята смогут обучаться дистанционно.
Акция проводится при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и Министерства образования и науки Кузбасса с целью помощи школьникам из многодетных и малообеспеченных семей и предоставления им возможности дистанционного обучения в период самоизоляции.
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