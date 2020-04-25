В рамках акции «Цифропомощь» многодетная семья Сусликовых из Тяжина получила компьютер

В Кемерово обнаружили превышение опасных веществ в воздухе Специалисты выявили превышение гигиенических норм в двух районах Кемерово – Ленинском и Заводском....

В Новокузнецке пассажирам автобусов начали раздавать маски Пассажирам городского общественного транспорта в Новокузнецке начали раздавать медицинские маски....

Более 40 домов пострадали в Кузбассе за день при пале сухой травы Как уточнили сайту в кузбасском ГУ МЧС, во всех этих случаях предварительной причиной возгорания...