В рамках региональной акции «Рождество для всех и каждого» более 3 тысяч юных кузбассовцев получили подарки

В Кузбассе 15-й раз прошла социальная акция, в ходе которой жители региона воплощали в реальность детские мечты. В кузбасских гипермаркетах и крупных торговых центрах было установлено 77 елок, украшенных открытками, на которых ребята написали свои пожелания. В этом году новогодние мечты исполнились у 3018 детей-сирот, воспитанников детских домов и детей из опекунских и многодетных семей. Акция стартовала 12 декабря во всех муниципалитетах региона.



Чтобы принять участие в благотворительной акции, нужно было выбрать открытку с пожеланием для ребенка и приобрести подарки. Помощь в организации поздравлений оказывали более 300 волонтеров. Они помогали упаковывать подарки и доставлять их по адресам. Как рассказали организаторы, дети в основном просили у Деда Мороза игрушки, спортивный инвентарь и экскурсии.



В Кемерове в акции приняли участие 359 детей. Елки с желаниями ребят были установлены в четырех крупных торговых центрах города. Для ребят было организовано праздничное представление с участием благотворителей. Каждый ребенок получил свой заветный подарок, о котором он мечтал, загадав его на открытке.



В Новокузнецке в этом году в рамках акции исполнились заветные желания у 657 ребят. Здесь новогодние ели установили в восьми торговых центрах. Подарки к Новому году получили дети из детского дома-школы «Созвездие». Воспитаннику Андрею вручили хоккейную клюшку и передали видеопоздравление от российского хоккеиста Дмитрия Орлова, а Тае и Саше – большие плюшевые игрушки.



В Березовском в рамках акции прошел праздник для детей героев специальной военной операции. Желания ребятишек исполнили представители администрации, предприниматели, руководители предприятий и неравнодушные горожане. Дед Мороз и Снегурочка подарили детям рождественскую сказку и вручили подарки: куклы, машины, роботы, наборы для творчества, конструкторы, книги, беспроводные наушники и многое другое.



Подарки от сказочных героев получили воспитанники киселевского детского дома «Маяк». Сергей, Алексей и Анатолий стали обладателями наборов для настольного футбола и хоккея. Рахмат мечтал о профессиональных кроссовках, а Кирилл — о спортивной форме. Ребята уверены, что их спортивные достижения приведут к новым победам футбольной команды детского дома, за которую они играют. Эдуард из прокопьевского детского дома «Дружба» занимается хоккеем. Мальчик был рад получить в подарок хоккейные коньки, о которых давно мечтал.



До 31 января жители региона также могут принять участие в федеральном проекте «Елка желаний», совершив новогоднее чудо для маленьких земляков.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса