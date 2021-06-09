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В развлекательном парке в Юрге на одном из аттракционов упало сиденье

25 мая  в парке им. Пушкина в городе Юрге на одном из аттракционов  упало сиденье – пострадавших нет.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в  момент движения аттракциона «Веселые горки» последнее сиденье отцепилось и  слетело с рельсов. Следствием аттракцион опечатан, сиденье изъято.

В рамках проверки   изъяты документы на данный аттракцион, устанавливается  причина произошедшего.

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
09/06/2021
Происшествия
Юрга

Новости Кузбасса

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