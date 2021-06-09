В развлекательном парке в Юрге на одном из аттракционов упало сиденье

25 мая в парке им. Пушкина в городе Юрге на одном из аттракционов упало сиденье – пострадавших нет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в момент движения аттракциона «Веселые горки» последнее сиденье отцепилось и слетело с рельсов. Следствием аттракцион опечатан, сиденье изъято.

В рамках проверки изъяты документы на данный аттракцион, устанавливается причина произошедшего.