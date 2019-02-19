В реабилитационных центрах Новокузнецка незаконно удерживали людей

В Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по факту незаконного удержания людей в реабилитационных центрах Новокузнецка.

По версии следствия, в полицию поступила информация о незаконном удержании людей в реабилитационном центре.

В ходе проведенной спецоперации из четырех реабилитационных центров города освободили порядка 50 человек, в том числе 6 подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

В рамках расследования поступила информация, что еще в двух аналогичных центрах удерживаются пациенты.В заведениях прошли обыски.Из центров освобождено порядка 30 человек. В ходе обысков из реабилитационных учреждений также изъяты специальная литература, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов, расписки о пожертвованиях.

При этом освобожденные лица пояснили, что писали данные заявления под давлением и угрозой лишения пищи, сна. Предварительно установлено, что каждый центр возглавлял руководитель, у которого было 2-3 помощника-служителя, у пациентов отбирались мобильные телефоны и паспорта. Сумма якобы добровольных пожертвований составляла от 1,5 до 10 тысяч рублей. Лечение не осуществлялось, пациентов заставляли проходить обязательное религиозное обучение. По изъятым документам, предметам назначены экспертизы, в том числе на наличие признаков экстремизма.



В настоящее время подозреваемыми по делу проходят пять руководителей реабилитационных центров, роль остальных служителей устанавливается.