В результате залива квартиры соседей жительница Кузбасса оказалась должна более 110 тысяч рублей

Как сообщил корреспонденту ИА «Новости Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, вызовы в суд жительница Мариинска игнорировала, а свои возражения относительно предъявленных к ней исковых требований привела в апелляционной жалобе уже после вынесения судом первой инстанции решения о взыскании с неё более 110 тысяч рублей.

Из материалов рассмотренного Мариинским городским судом Кемеровской области гражданского дела следует, что ещё в сентябре 2020 года жительница Мариинска из-за протечки трубы в ванной комнате затопила квартиру соседей, находящуюся этажом ниже. Позже в апелляционной жалобе ответчица указывала, что после звонка соседей она устранила протечку, а соседи ей сообщили, что от произошедшего пострадали лишь два пиджака хозяина квартиры. Она возместила причинённый ущерб, заплатив за намокшие пиджаки 18 тысяч рублей, и больше претензий со стороны соседей к ней не поступало.

Однако квартира соседей оказалась застрахованной, и страховая компания по результатам расчёта реального повреждения имущества выплатила хозяевам повреждённой квартиры страховое возмещение в размере около 110 тысяч рублей.

При этом статья 965 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает условия суброгации – то есть условия перехода к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба.

В связи с этим страховая компания ещё в октябре 2020 года в адрес жительницы Мариинска, причинившей ущерб застрахованной квартире, направляла предложение о возмещение ущерба, которое было проигнорировано.

В результате страховая компания обратилась в суд с требованием взыскания ущерба в порядке суброгации. Дело было рассмотрено без участия ответчицы, игнорировавшей вызовы в суд, и решением суда в пользу страховой компании было взыскано более 110 тысяч рублей, включая судебные расходы.

Восстановив срок на подачу апелляционной жалобы, жительница Мариинска, не согласившись с решением суда, обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что повреждение застрахованной квартиры произошло в результате затопления из квартиры ответчицы по причине ненадлежащего содержания её имущества.

«Оценивая материалы дела в совокупности, учитывая, что каких-либо доказательств отсутствия вины в причинении залива квартиры ответчик суду не представил, ходатайств о представлении доказательств, касающихся опровержения своей виновности, суду апелляционной инстанции не заявлял, судебная коллегия полагает возможным согласиться с выводом суда о том, что … что именно в результате действий ответчика произошёл залив квартиры, в связи с чем ответственность за причинение вреда должна быть возложена именно на собственника квартиры…» – говорится в апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда.

В результате решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.