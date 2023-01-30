В Росгвардии по Кузбассу подвели итоги межведомственной акции "Студенческий десант"

В региональных подразделениях Росгвардии завершилась межведомственная акция «Студенческий десант», посвященная Дню студента. В рамках мероприятия более 300 учащихся кузбасских вузов, техникумов и колледжей познакомились со спецификой службы в войсках правопорядка. В течение недели профориентационные экскурсии прошли в филиалах кузбасской вневедомственной охраны в 11 населенных пунктах Кузбасса.

Так, накануне «Студенческий десант» прошел в Новокузнецке. Сотрудники вневедомственной охраны южной столицы Кузбасса встречали в гостях учащихся Кузнецкого индустриального техникума. В ходе обзорной экскурсии заместитель командира роты капитан Дмитрий Баулин познакомил студентов со структурой войск национальной гвардии, рассказал им о специфике выполняемых служебно-боевых задач, продемонстрировал образцы оружия, экипировки и средств индивидуальной защиты сотрудников ведомства, а также патрульный автомобиль.

В то же время сотрудники филиала вневедомственной охраны из города Топки пригласили в подразделение студентов городского технического техникума. Дежурный пульта централизованной охраны (ПЦО) старший лейтенант Дмитрий Тебеньков поделился с молодыми людьми профессиональными секретами по проектированию и созданию современных систем безопасности, используемых для эффективной защиты квартир и объектов от преступных посягательств. Офицер отметил, что выпускники технического техникума станут отличными кандидатами для работы в подразделениях эксплуатации и внедрения технических средств охраны.

Кроме этого, профориентационную экскурсию для студентов политехнического техникума из числа военно-патриотического клуба «Русь» провели сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из города Березовский. Командир взвода младший лейтенант Александр Чичикин рассказал ребятам об истории создания и развития подразделения, о повседневной работе сотрудников вневедомственной охраны, а также привел яркие примеры задержания преступников и поисков разыскиваемых граждан.

Офицер обратил внимание приглашенных студентов, что по окончанию учебы у каждого из них есть шанс пополнить ряды войск правопорядка с возможностью дальнейшего обучения в ведомственных учебных учреждениях Росгвардии.

Одна из заключительных встреч со стражами правопорядка в рамках акции «Студенческий десант» прошла во вневедомственной охране поселка Яшкино. Экскурсию для студентов техникума технологий и механизации провел начальник филиала майор Михаил Кузьмин. Студенты встретились с сотрудниками, которые работают в круглосуточном режиме на пульте централизованной охраны и занимаются мониторингом поступающих сигналов с охраняемых объектов. Михаил Кузьмин рассказал ребятам о принципе работы ПЦО, об основных направлениях своей деятельности и ответил на ряд вопросов, которые с интересом были заданы студентами.

В завершении встречи студенты поблагодарили яшкинских сотрудников вневедомственной охраны за проведенный день в подразделении, оказанное внимание и возможность лично убедиться в том, что каждый сигнал «тревога» отрабатывается росгвардейцами незамедлительно, оперативно, в результате чего преступники задерживаются на месте совершения деяния либо по горячим следам.

Фото: Росгвардия